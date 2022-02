Guerra in Ucraina, cosa c’è dietro la minaccia atomica di Putin: bluff, propaganda o realtà? (Di lunedì 28 febbraio 2022) cosa c’è dietro l’allerta del sistema difensivo nucleare lanciata ieri da Vladimir Putin? «Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente», ha detto ieri lo zar. Sulla reale entità della minaccia la Difesa americana non si sbilancia, mentre Berlino parla di una mossa dettata dalla frustrazione per la frenata dell’offensiva. E numerosi esporti sostengono che si tratti di pura propaganda e di un modo per deviare l’attenzione dall’insuccesso (finora) a Kiev. Non è chiaro nemmeno il senso dell’ordine di Putin, visto che le testate nucleari sono già attivabili in tre minuti. Il processo di attivazione Ma non si tratta di una ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022)c’èl’allerta del sistema difensivo nucleare lanciata ieri da Vladimir? «Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente», ha detto ieri lo zar. Sulla reale entità dellala Difesa americana non si sbilancia, mentre Berlino parla di una mossa dettata dalla frustrazione per la frenata dell’offensiva. E numerosi esporti sostengono che si tratti di purae di un modo per deviare l’attenzione dall’insuccesso (finora) a Kiev. Non è chiaro nemmeno il senso dell’ordine di, visto che le testate nucleari sono già attivabili in tre minuti. Il processo di attivazione Ma non si tratta di una ...

