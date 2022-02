Guerra in Ucraina, corso Unione Sovietica a Torino cambierà nome? Lanciata la petizione online con il nuovo nome (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo Firenze, anche la città di Torino pensa a cambiare la sua toponomastica. corso Unione Sovietica è una delle vie principali del capoluogo piemontese, ma forse presto cambierà nome. I cittadini e alcune associazioni, infatti, hanno lanciato una petizione online per far sì che tale via cambi nome. Una decisione presa alla luce della Guerra in Ucraina che da qualche giorno sta scuotendo l’Europa. corso Unione Sovietica: la petizione per il cambio nome corso Unione Sovietica è una delle principali e più lunghe ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo Firenze, anche la città dipensa a cambiare la sua toponomastica.è una delle vie principali del capoluogo piemontese, ma forse presto. I cittadini e alcune associazioni, infatti, hanno lanciato unaper far sì che tale via cambi. Una decisione presa alla luce dellainche da qualche giorno sta scuotendo l’Europa.: laper il cambioè una delle principali e più lunghe ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - SaffronHorizon : RT @jeperego: Gratitudine per i polacchi e i romeni che stanno accogliendo centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra. #Ucraina… - SGiammarruto : RT @DiegoFusaro: Salvare l'Ucraina whatever it takes. Questo il nuovo motto dell'euroinomane Mario Draghi. Whatever it takes vuol dire, in… -