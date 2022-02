Guerra in Ucraina, concluso primo giorno di negoziati tra Russia e Ucraina, previsto secondo round (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi è il giorno dei negoziati in una località segreta della BieloRussia, nella zona di Gomel. L'incontro delle due delegazioni Ucraina e russa è iniziato in mattinata e si è concluso nel tardo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi è ildeiin una località segreta della Bielo, nella zona di Gomel. L'incontro delle due delegazionie russa è iniziato in mattinata e si ènel tardo ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - antoniodb69 : RT @nelloscavo: +++ In corso pioggia di missili su #Kiev, dopo i negoziati +++ @nelloscavo inviato a #Kiev @Avvenire_Nei - RossanaGiannan2 : RT @CorradinoMineo: Ma com'è questa storia che Anonimus fa bene -e secondo me fa benissimo- a sabotare siti russi contro la guerra in Ucrai… -