Guerra in Ucraina, comunicato dello Shakhtar: “Fuori la Russia da ogni competizione” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Duro comunicato dello Shakhtar Donetsk, club ucraino, che richiede l'esclusione della Russia da ogni torneo sportivo internazionale Leggi su mediagol (Di lunedì 28 febbraio 2022) DuroDonetsk, club ucraino, che richiede l'esclusione delladatorneo sportivo internazionale

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - Laura10346597 : RT @AxlGuidato: Anche Giuseppe Brindisi manda in onda lo spezzone tratto dal videogioco War Thunder, sebbene tali immagini siano già state… - SergioFerrara10 : RT @DiegoFusaro: Zelensky chiede l'annessione alla UE. Non solo la Nato, dunque. Anche la Ue. Costui non è un eroe: sta sacrificando il suo… -