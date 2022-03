Guerra in Ucraina, bombe a grappolo su Kharkiv. Missili russi e colonna di 60 km di mezzi su Kiev, il sindaco: “Siamo sotto attacco non-stop” (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «Ucraina neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di mezzi, aiuti e armi. Zelensky firma la richiesta di adesione all’Ue. Usa espelle 12 diplomatici russi all’Onu: «Erano spie». Facebook, Instagram e TikTok limitano l'accesso a “russia Today” e “Sputnik News” in tutta l'Ue Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Putin detta le condizioni: «neutrale e Crimea russa». Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sull’invio di, aiuti e armi. Zelensky firma la richiesta di adesione all’Ue. Usa espelle 12 diplomaticiall’Onu: «Erano spie». Facebook, Instagram e TikTok limitano l'accesso a “a Today” e “Sputnik News” in tutta l'Ue

