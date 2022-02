Guerra in Ucraina, al via i colloqui tra Kiev e Mosca: al tavolo dei negoziati anche Roman Abramovich (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. E oggi chiede nuovamente l’adesione immediata del suo paese all’Unione europea. Al via alle 11.30 italiane i colloqui alla frontiera tra Bielorussia e Ucraina, ma le sirene d’allarme tornano a suonare in diverse città ucraine. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo uno con Boris Johnson. E oggi chiede nuovamente l’adesione immediata del suo paese all’Unione europea. Al via alle 11.30 italiane ialla frontiera tra Bielorussia e, ma le sirene d’allarme tornano a suonare in diverse città ucraine. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che ...

