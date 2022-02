Guerra in Europa, si complicano i negoziati: cosa chiede Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si complica la trattativa tra Ucraina e Russia. In una telefonata al premier francese, Emmanuel Macron, Putin ha esplicitato le sue richieste: la neutralità dell’Ucraina e l’annessione della penisola della Crimea. Guerra in Ucraina, si complicano i negoziati: cosa chiede Putin Poche ore fa, mentre sono in corso i negoziati in Bielorussia tra Kiev e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si complica la trattativa tra Ucraina e Russia. In una telefonata al premier francese, Emmanuel Macron,ha esplicitato le sue richieste: la neutralità dell’Ucraina e l’annessione della penisola della Crimea.in Ucraina, siPoche ore fa, mentre sono in corso iin Bielorussia tra Kiev e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

