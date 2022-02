Guerra ed energia: il green può attendere, Italia riapre le centrali a carbone (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi del gas ha creato un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti di energia rinnovabili europee hanno sostituito l’energia a carbone, il combustibile più ad alta intensità di emissioni. Tuttavia, a seguito dell’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021, le rinnovabili hanno sostituito il gas fossile. L’interruzione dell’eliminazione graduale del carbone dell’UE ha rallentato quindi le riduzioni delle emissioni. È quanto è emerso dalla sesta relazione annuale del think thank europeo Ember sui trend del mercato dell’elettricità dell’Ue che ha fornito una prima visione di come la crisi del gas stia influenzando il settore energetico della regione dopo la ripresa post pandemia. Secondo il rapporto, gli obiettivi climatici dell’Europa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi del gas ha creato un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti dirinnovabili europee hanno sostituito l’, il combustibile più ad alta intensità di emissioni. Tuttavia, a seguito dell’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021, le rinnovabili hanno sostituito il gas fossile. L’interruzione dell’eliminazione graduale deldell’UE ha rallentato quindi le riduzioni delle emissioni. È quanto è emerso dalla sesta relazione annuale del think thank europeo Ember sui trend del mercato dell’elettricità dell’Ue che ha fornito una prima visione di come la crisi del gas stia influenzando il settore energetico della regione dopo la ripresa post pandemia. Secondo il rapporto, gli obiettivi climatici dell’Europa ...

Advertising

a_padellaro : BASTA IPOCRISIE Dire che attraverso ciò che pagano per l’importazione del gas russo Italia e Germania finanziano, i… - M5S_Europa : La guerra in #Ucraina richiede misure contro l'impennata dei prezzi dell’energia. Come ha ribadito @GiuseppeConteIT… - albatelari2 : @robertosabatin4 Che stupidi siamo! Abbiamo paura della guerra quando basta un maglione... #sanzioni #Energia… - Armandosan79 : RT @claudiocerasa: Una corrispondenza da @DanieleRaineri da Kiev. Una di @ceciliasala. Un commento di @paolapeduzzi sul nuovo mondo. Una ch… - Mauf55 : RT @FerdinandoC: Domani esce un fondamentale report IPCC, la guerra è entrata nei negoziati. La delegata ucraina Svitlana Krakovsk ha detto… -