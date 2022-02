Guardiola sull’esonero di Bielsa | “Dispiace | ha lasciato una bella eredità”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Mimolto per. Haunain città, nel club e anche nei giocatori. Purtroppo come allenatori siamo soggetti ai risultati e ultimamente non sono stati buoni. Ma nelle sue quattro stagioni è stato spettacolare, gli auguro il meglio”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pepnel corso della conferenza stampa della partita valida per gli ottavi di FA Cup contro il Peterborough., esonerato dal Leeds, è sempre stato uno dei tecnici più stimati dall’allenatore catalano che in passato disse: “Se c’è una persona che sa trovare il segreto o il modo in cui noi vogliamo giocare, quella persona è. Per la sua incredibile etica del lavoro e conoscenza del gioco”. SportFace.