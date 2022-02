Guardiola: «Quattro anni di Bielsa al Leeds spettacolari. Sono dispiaciuto» (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per gli ottavi di FA Cup contro Peterborough. Il tecnico ha commentato così l’esonero di Bielsa dalla panchina del Leeds. Le sue parole: «Mi dispiace molto per Bielsa. Ha lasciato una bella eredità in città, nel club e anche nei giocatori. Purtroppo come allenatori siamo soggetti ai risultati e ultimamente non Sono stati buoni. Ma nelle sue Quattro stagioni è stato spettacolare, gli auguro il meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Manchester City Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per gli ottavi di FA Cup contro Peterborough. Il tecnico ha commentato così l’esonero didalla panchina del. Le sue parole: «Mi dispiace molto per. Ha lasciato una bella eredità in città, nel club e anche nei giocatori. Purtroppo come allenatori siamo soggetti ai risultati e ultimamente nonstati buoni. Ma nelle suestagioni è stato spettacolare, gli auguro il meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @gippu1: Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europee sono una b… - Karnage1998 : RT @gippu1: Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europee sono una b… - YBah96 : RT @gippu1: Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europee sono una b… - MattBest__ : RT @gippu1: Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europee sono una b… - SickKun19 : RT @gippu1: Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europee sono una b… -