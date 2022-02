Green Day: cancellato concerto in Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) I Green Day annunciano con un post la cancellazione della tappa russa. Green Day: cosa ha scritto la band sui social? Il conflitto in Ucraina ha smosso le coscienze di tante personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tra queste ultime ci sono i Green Day. Billy Joe Armstrong e compagni non hanno dubbi e si schierano in favore del popolo ucraino. La band avrebbe dovuto tenere uno show in Russia, nello stadio della squadra di calcio dello Spartak Mosca. Il trio avrebbe dovuto esibirsi a Mosca il prossimo maggio, ma gli ultimi sviluppi hanno cambiato le carte in tavola. “Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che sentiamo la necessità di cancellare il nostro show allo Spartak Stadium di Mosca”, hanno scritto i Green Day. Green Day e Dee ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) IDay annunciano con un post la cancellazione della tappa russa.Day: cosa ha scritto la band sui social? Il conflitto in Ucraina ha smosso le coscienze di tante personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tra queste ultime ci sono iDay. Billy Joe Armstrong e compagni non hanno dubbi e si schierano in favore del popolo ucraino. La band avrebbe dovuto tenere uno show in, nello stadio della squadra di calcio dello Spartak Mosca. Il trio avrebbe dovuto esibirsi a Mosca il prossimo maggio, ma gli ultimi sviluppi hanno cambiato le carte in tavola. “Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che sentiamo la necessità di cancellare il nostro show allo Spartak Stadium di Mosca”, hanno scritto iDay.Day e Dee ...

