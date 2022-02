Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si sente male: Barù corre a soccorrerla. Ecco cosa è accaduto nella notte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Attimi di preoccupazione per i fan di Miriana Trevisan. Come riportato dal Messaggero, la showgirl si è sentita male dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Durante la notte tra ieri 27 febbraio e oggi, Trevisan ha avuto qualche difficoltà a camminare. A quel punto Lulù Selassié ha chiesto a Barù di aiutare Miriana. L’enologo è quindi subito corso da lei, accompagnandola a letto dov’è rimasta insieme a lui e Jessica Selassiè, entrambi preoccupati per il suo stato di salute. “Barù le tiene la mano e Jessy è accanto, piango per questa foto”, ha scritto un utente su Twitter. Non è la prima volta che Trevisan si sente male. Era già accaduto ad ottobre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Attimi di preoccupazione per i fan di. Come riportato dal Messaggero, la showgirl si è sentitadentro la Casa delVip. Durante latra ieri 27 febbraio e oggi,ha avuto qualche difficoltà a camminare. A quel punto Lulù Selassié ha chiesto adi aiutare. L’enologo è quindi subito corso da lei, accompagnandola a letto dov’è rimasta insieme a lui e Jessica Selassiè, entrambi preoccupati per il suo stato di salute. “le tiene la mano e Jessy è accanto, piango per questa foto”, ha scritto un utente su Twitter. Non è la prima volta chesi. Era giàad ottobre, ...

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Salvo_Inter17 : RT @alzheimer_dr: La 60-Seconds Challenge di Vlahovic ma è un provino del Grande Fratello - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip: Noemi ha diffidato Barù (Clip) -