Grande Fratello Vip 6: Miriana Trevisan ha avuto un malore durante la notte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella notte, Miriana Trevisan ha avuto un malore al Grande Fratello Vip 6. La showgirl è stata prontamente aiutata da Davide Silvestri, Jessica Selassié e Barù. Il malessere della showgirl potrebbe essere legato ad un intervento subito da Miriana prima di entrare al reality show. Tra domenica e lunedì 28 febbraio, Miriana Trevisan ha avuto un malore al Grande Fratello Vip 6. La diretta interessata è stata aiutata da Davide Silvestri. Al momento non è chiaro cosa sia realmente accaduto, ma anche i fan sono apparsi preoccupati per la situazione. Poco dopo, Barù ha chiesto cosa stesse succedendo alla showgirl.

