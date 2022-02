Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della quarantacinquesima puntata: in arrivo una doppia eliminazione! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa sera andrà in onda la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6. A condurlo ci sarà come sempre Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A seguire tutte le anticipazioni dell’appuntamento che andrà in onda su Canale 5 tra poche ore: La finale si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a sorpresa. Oltre a un eliminato tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa puntata, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi. Miriana ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa sera andrà in onda ladelVip 6. A condurlo ci sarà come sempre Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A seguire tutte ledell’appuntamento che andrà in onda su Canale 5 tra poche ore: La finale si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti eprova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con unaeliminazione a sorpresa. Oltre a un eliminato tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi. Miriana ...

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - 41JESSMHS : chi sta dominando questo grande fratello? #jeru - trentunozerotto : non vedo l’ora che finisca il grande fratello basta sono piena -