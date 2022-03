Gran Canaria: l’Italtennis cala il settebello (Di martedì 1 marzo 2022) Nella giornata in cui si completa il primo turno del Challenger sulla terra rossa spagnola esordio per Mager, secondo favorito del seeding, Caruso (n.4), Gaio (n.7), Giustino (n.8), Bonadio e Darderi, Giannessi completa il match interrotto ieri per oscurità. Già al 2° turno Brancaccio Leggi su federtennis (Di martedì 1 marzo 2022) Nella giornata in cui si completa il primo turno del Challenger sulla terra rossa spagnola esordio per Mager, secondo favorito del seeding, Caruso (n.4), Gaio (n.7), Giustino (n.8), Bonadio e Darderi, Giannessi completa il match interrotto ieri per oscurità. Già al 2° turno Brancaccio

Advertising

AdesadesSanctis : RT @Alenize82: Alle 22.15 @SpazioTennis Live In condizione @Ladal17 Da Gran Canaria @matmosciatti11 Ospite il classe 2000 Gianmarco #F… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Brancaccio domina il derby di Gran Canaria contro Moroni: “Obiettivo Slam” ?? @raulbrancaccio #Brancaccio #Moroni #GranC… - livetennisit : Gran Canaria Challenger: Il resoconto di giornata. Brancaccio domina il derby azzurro “serve continuità per l’obiet… - Alenize82 : Alle 22.15 @SpazioTennis Live In condizione @Ladal17 Da Gran Canaria @matmosciatti11 Ospite il classe 2000 Gia… - TennisItalia : #Tennis #AtpChallenger A Gran Canaria sospeso sul 4-4 al terzo il match tra #Giannessi e Rosol. A Torino passa… -