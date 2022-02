Gran Canaria: Brancaccio domina il derby con Moroni, debutta Giannessi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel tabellone principale del Challenger sulla terra rossa spagnola ci sono anche Mager, secondo favorito del seeding, Caruso (n.4), Gaio (n.7), Giustino (n.8), Darderi e Bonadio. Nelle qualificazioni fuori Galoppini e Arnaldi, settima testa di serie Leggi su federtennis (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel tabellone principale del Challenger sulla terra rossa spagnola ci sono anche Mager, secondo favorito del seeding, Caruso (n.4), Gaio (n.7), Giustino (n.8), Darderi e Bonadio. Nelle qualificazioni fuori Galoppini e Arnaldi, settima testa di serie

