Gli Usa bloccano le transazioni con la banca centrale russa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno vietato tutte le transazioni con la banca centrale della Russia con effetto immediato: lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Si tratta di una nuova dura sanzione coordinata con gli alleati di Washington in risposta... Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno vietato tutte lecon ladella Russia con effetto immediato: lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Si tratta di una nuova dura sanzione coordinata con gli alleati di Washington in risposta...

Advertising

vaticannews_it : #Ucraina Il nuovo appello del #PapaFrancesco: la gente comune vuole la pace, paga sulla pelle le follie della… - rtl1025 : ?? Gli Stati Uniti vietano con effetto immediato tutte le transazioni con la Banca centrale russa. Lo annunciano le… - GiovaQuez : Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a… - gi_pavanello : RT @opinionistaopi: Orribile capolavoro degli USA, riuscire far combattere la loro sporca guerra economica all’Europa contro la #Russia! Ri… - m_brama : RT @lauracesaretti1: Per tutti quelli che - per ignoranza, ideologia, malafede, disinformazia - ci spiegano che “eh però la Nato la Ue gli… -