Gli Usa avvertono: "Putin ha ancora notevole potenza di combattimento" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Al momento non c'è nessun meccanismo di de escalation in atto con la Russia". Nelle parole del portavoce del Pentagono John Kirby, in un briefing con la stampa sull'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, sono... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Al momento non c'è nessun meccanismo di de escalation in atto con la Russia". Nelle parole del portavoce del Pentagono John Kirby, in un briefing con la stampa sull'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, sono...

Advertising

vaticannews_it : #Ucraina Il nuovo appello del #PapaFrancesco: la gente comune vuole la pace, paga sulla pelle le follie della… - GiovaQuez : Gli USA sospendono le operazioni diplomatiche all'ambasciata americana di Minsk, in Bielorussia. Inoltre chiedono a… - fattoquotidiano : “Forza Putin! I russi, ma anche molti italiani sono con te”. Parola di Carlo Rossella, giornalista, per una vita di… - Brigante1959 : RT @filippo_adu: Mi chiedo perché gli USA non hanno ricevuto sanzioni quando hanno invaso l'Afganistan o bombardato il Kosovo. - Essere_Ignoto : RT @intuslegens: Forse hanno ragione, #Putin è pazzo. Dopo giorni d'invasione di chi stava per puntargli le testate nucleari, ancora non bo… -