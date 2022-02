Gli stati europei che hanno chiesto a Meta, YouTube e Twitter di bannare la disinformazione filo-russa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una lettera aperta a Big Tech. È stata sottoscritta dai primi ministri di Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia ed è stata inviata alle principali compagnie che si occupano di piattaforme digitali, come Meta, Google e Twitter. Il contenuto della lettera è orientato verso un’unica direzione: la richieste di rimozione, da queste piattaforme, della disinformazione filo-russa. Una esigenza, da parte di questi stati, soprattutto perché la popolazione è costantemente esposta alla divulgazione di informazioni che arrivano da organi di informazione che, al di là della specifica situazione dettata dalla crisi russo-ucraina, hanno sempre dato prova di diffondere fake-news. LEGGI ANCHE > Il sito dell’agenzia russa TASS è in down Lettera a Big Tech da parte di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una lettera aperta a Big Tech. È stata sottoscritta dai primi ministri di Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia ed è stata inviata alle principali compagnie che si occupano di piattaforme digitali, come, Google e. Il contenuto della lettera è orientato verso un’unica direzione: la richieste di rimozione, da queste piattaforme, della. Una esigenza, da parte di questi, soprattutto perché la popolazione è costantemente esposta alla divulgazione di informazioni che arrivano da organi di informazione che, al di là della specifica situazione dettata dalla crisi russo-ucraina,sempre dato prova di diffondere fake-news. LEGGI ANCHE > Il sito dell’agenziaTASS è in down Lettera a Big Tech da parte di ...

