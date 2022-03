Gli amori di Anaïs: il poster ufficiale del film in esclusiva (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ecco, in esclusiva per Movieplayer, il poster ufficiale de Gli amori di Anaïs: il film arriverà nelle sale a partire dal 28 aprile 2022. Gli amori di Anaïs, di cui vi presentiamo in esclusiva il poster ufficiale, è il primo film diretto da Charline Bourgeois-Tacquet. La pellicola, con Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi, sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 aprile grazie a Officine UBU, che si occupa della distribuzione. Sarà un incontro indimenticabile e inaspettato a mettere i freni alla vita sempre in corsa di una ragazza irrequieta e impulsiva. Questa la storia raccontata da Gli amori di Anaïs, primo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ecco, inper Movieplayer, ilde Glidi: ilarriverà nelle sale a partire dal 28 aprile 2022. Glidi, di cui vi presentiamo inil, è il primodiretto da Charline Bourgeois-Tacquet. La pellicola, conDemoustier e Valeria Bruni Tedeschi, sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 aprile grazie a Officine UBU, che si occupa della distribuzione. Sarà un incontro indimenticabile e inaspettato a mettere i freni alla vita sempre in corsa di una ragazza irrequieta e impulsiva. Questa la storia raccontata da Glidi, primo ...

Advertising

geexlato : sono gli amori della mia vita vi giuro ...... - Rom5a_92 : Buon pomeriggio amisci. La notizia è che, nonostante la nottata insonne a contemplare i #jerù, oggi ho finito tutti… - eventinews24 : GLI AMORI DI SUZANNA ANDLER | AL CINEMA DAL 16 GIUGNO 2022 - Dale_Cooper_7 : RT @xNamelessLu: “Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. Non ho mai ces… - Skq7qZ : Barù David Many hanno dato l’immunità a K la sera dello scandalo del razzismo, eppure sono gli amori delle principe… -