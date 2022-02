Giusy Buscemi, incinta del terzo figlio: “Nella vita bisogna lasciarsi sorprendere” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una bella sorpresa per Giusy Buscemi e per il marito Jan Michelini. Il bambino nascerà in piena estate, «Un po’ a sorpresa, ma Nella vita bisogna lasciarsi sorprendere», così Giusy Buscemi ha accolto la notizia. Giusy Buscemi lo racconta a Verissimo Giusy Buscemi, che vinse Miss Italia nel 2012, e nello stesso anno debuttò sul grande schermo come attrice, lo racconta durante la puntata di Verissimo di domenica 27 febbraio.L’attrice, ora impegnata a recitare accanto a Luca Argentero Nella fiction Doc – Nelle tue mani, si dice sorpresa e felice della notizia, che porterà senz’altro gioia e serenità alla sua famiglia.Un desiderio, quello della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una bella sorpresa pere per il marito Jan Michelini. Il bambino nascerà in piena estate, «Un po’ a sorpresa, ma», cosìha accolto la notizia.lo racconta a Verissimo, che vinse Miss Italia nel 2012, e nello stesso anno debuttò sul grande schermo come attrice, lo racconta durante la puntata di Verissimo di domenica 27 febbraio.L’attrice, ora impegnata a recitare accanto a Luca Argenterofiction Doc – Nelle tue mani, si dice sorpresa e felice della notizia, che porterà senz’altro gioia e serenità alla sua famiglia.Un desiderio, quello della ...

