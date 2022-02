Giornata Mondiale delle Malattie Rare | il 70% è presente già dalla nascita

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 28 febbraio si celebrerà in tutto il mondo la 15a edizione delDisease Day, un appuntamento importante per promuovere in tutto il mondo la piena inclusionepersone con malattia rara. A partire dal 2022 la comunità...

Advertising

enpaonlus : Giornata Mondiale dell’Orso Polare, una specie a rischio estinzione - chetempochefa : 'Ci sono stati tantissimi arresti, 2.700 soltanto oggi. Hanno anche arrestato anche una veterana di guerra dell'ass… - Am_Parente : Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare. Sono orgogliosa di aver approvato la legge qualche mese fa. Ora bi… - pietrogiliberti : RT @AlessioDAmato_: Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare. La @RegioneLazio è al fianco di @uniamofimronlus e di tutte le altre… - AO_SanGiovanni : RT @AlessioDAmato_: Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare. La @RegioneLazio è al fianco di @uniamofimronlus e di tutte le altre… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Intanto, è attesa inla pubblicazione dell'elenco ufficiale delle banche russe che saranno ... 'La Russia è sul punto di essere scollegata dal sistema economico', ha detto stamattina ...AGI - Oggi è ladi un possibile colloquio di pace tra una delegazione ucraina e quella russa in territorio ... una delle più in vista nello scenario, a favore della Russia, scende in ...Il bando "Seed Grant", giunto alla terza edizione, è stato lanciato da Fondazione Telethon per aiutare le associazioni di pazienti con malattie genetiche rare a individuare, selezionare e investire al ...La nostra associazione ha riconosciuto il grande valore di questo evento e si è attivata sul territorio nazional e affinché si puntino i riflettori su lle malattie rare. Siamo orgogliosi di aver rice ...