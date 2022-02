Giornata di sole | in serata il cielo si rannuvola

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ultimo giorno di febbraio: Simona Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a scoprire sotto qualea Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Proseguono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale. Tra mar Adriatico e Balcani persiste invece una circolazione fredda e instabile che rimarrà stazionaria per alcuni giorni, in un contesto termico al di sotto delle medie stagionali. Lunedì 28 febbraio 2022 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Inaumento della nuvolosità a partire da pianure e Prealpi orientali in rapida estensione verso ovest, con possibile nevischio in nottata sulla fascia pedemontana. Temperature: Minime stazionarie (-2/+1°C), massime stazionarie (11/14°C). Martedì 1 marzo 2022 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Nella prima parte della ...