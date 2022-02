Giampaolo sulle condizioni di Giovinco e Sensi, le ultime (Di martedì 1 marzo 2022) È intervenuto, ai microfoni di DAZN, direttamente dopo la sonora sconfitta di Bergamo, l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. In particolar modo, il tecnico blucerchiato ha fatto chiarezza sulle condizioni di Stefano Sensi e Sebastian Giovinco: SULLA PARTITA – “L’atalanta è superiore, al netto degli errori. Siamo consapevoli di questo e hanno vinto meritatamente“. sulle condizioni DI Sensi – “Ha avuto un risentimento. Era una partita fisica, loro sono forti, hanno una marcia in più“. Giampaolo Giovinco SensiSU Giovinco – “Si è allenato due volte da quando sono qui. Siamo stati surclassati sul piano fisico oltre a quello tecnico. Dunque, se non stai bene fisicamente, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) È intervenuto, ai microfoni di DAZN, direttamente dopo la sonora sconfitta di Bergamo, l’allenatore della Sampdoria, Marco. In particolar modo, il tecnico blucerchiato ha fatto chiarezzadi Stefanoe Sebastian: SULLA PARTITA – “L’atalanta è superiore, al netto degli errori. Siamo consapevoli di questo e hanno vinto meritatamente“.DI– “Ha avuto un risentimento. Era una partita fisica, loro sono forti, hanno una marcia in più“.SU– “Si è allenato due volte da quando sono qui. Siamo stati surclassati sul piano fisico oltre a quello tecnico. Dunque, se non stai bene fisicamente, ...

