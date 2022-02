GfVip | Nathalie e il video incriminato | Sophie ‘smaschera’ gli autori?

(Di lunedì 28 febbraio 2022) I riflettori sulla sesta edizione del GF Vip stanno per spegnersi, la finale infatti è attesa il 14 marzo 2022. Nel frattempo però continuano giochi e sotterfugi dei coinquilini, alle prese con nomination ed eliminazioni. LEGGI ANCHE : —, Lulù e la cena a quattro: la reazione dialla proposta della Princess Ai ferri corti ora sembrano esserciCodegoni eCaldonazzo: tutto è cominciato durante l’ultima nomination in diretta su Canale 5,ha accusatodi aver pronunciato precisamente una frase, il cuiperò non è mai uscito fuori. Si tratta di affermazioni poco gradevoli sulle due sorelle Selassié ancora in gioco, ma nessuna immagine a riguardo è ancora trapelata. Fonte: TwitterFonte: ...

Advertising

chattiva : @La_Riny Ovvio, è in testa a tutti i sondaggi, probabilmente pensa che uscirà Antonio,che dice poco e niente, o Nat… - Barbara24367112 : RT @jess__always: Baru su un ipotetica love story tra Nathalie e Antonio: Se lo fanno il film vincono la finale, è molto di più di te (Deli… - mettimileali : RT @jess__always: Baru su un ipotetica love story tra Nathalie e Antonio: Se lo fanno il film vincono la finale, è molto di più di te (Deli… - tizybritneyarmy : RT @jess__always: Baru su un ipotetica love story tra Nathalie e Antonio: Se lo fanno il film vincono la finale, è molto di più di te (Deli… - Clalblanca : RT @vale91505783: Nella casa ci sono 3 fantasmi ?? Delia nathalie e Antonio #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Nathalie

...di Andrea (ex fidanzato dicon cui ieri ha avuto un confronto) ecco cosa scrive: Sempre detto che le stesse che fanno la morale sono poi quelle che fanno la stessa cosa se non peggio. #...pic.twitter.com/vYXxG53QKG ? 🏳 🌈 (@crudeliadevip) February 10, 2022 Katia:è una iena.. Soleil: Quello lo sapevo già, purtroppo non l'avevo capito i primi giorni, ...I riflettori sulla sesta edizione del GF Vip stanno per spegnersi, la finale infatti è attesa il 14 marzo 2022. Nel frattempo però continuano giochi e sotterfugi dei coinquilini, alle prese con nomina ...Carmen Russo rilascia un'intervista al vetriolo sulle concorrenti in corsa al Grande fratello vip 6, Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro.