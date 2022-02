GFVip, Clarissa Selassié punita dalla produzione per le sue parole contro Katia Ricciarelli? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Clarissa Selassié in punizione dopo le dichiarazioni contro Katia Ricciarelli? La piccola princess etiope non ha ancora ricevuto la convocazione da parte della produzione per le puntate di lunedì e giovedì. Vediamo cosa è successo. La principessa contro Katia Il rapporto tra le principesse etiopi Selassié e Katia Ricciarelli si è drasticamente rotto a causa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022)in punizione dopo le dichiarazioni? La piccola princess etiope non ha ancora ricevuto la convocazione da parte dellaper le puntate di lunedì e giovedì. Vediamo cosa è successo. La principessaIl rapporto tra le principesse etiopisi è drasticamente rotto a causa L'articolo

Advertising

Novella_2000 : Clarissa Selassié assente in puntata dopo le sue accuse contro Katia Ricciarelli? #gfvip - mlgranati : @maraalbamonte @GFVipSondaggifp Ma è chiaro come il sole che Clarissa da fuori ha organizzato i fandom delle sorell… - Gianni_gian13 : RT @mz1090684831: Un applauso a Clarissa che così facendo si è auto eliminata da Mediaset #Gfvip ???? - cristin07453433 : RT @antonellaD_E: Beh è scontato che se Clarissa domani non sarà in puntata sarà per colpa della diversamente giovane ! ???? ?? #gfvip #gfvip… - cristin07453433 : RT @lindafornari: Clarissa contro Katia: “La Odio Mi Fa Schifo al C@@@O” QUESTA TIZIA SPERO DI NON VEDERLA Più IN STUDIO MA CHI TI CREDI DI… -