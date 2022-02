GF Vip, Miriana Trevisan si sente male, non riesce a camminare: «Operata prima di entrare nella casa», ma il motivo è un altro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bruttissima nottata per Miriana Trevisan: la gieffina si è sentita male, tanto da non riuscire nemmeno a camminare. Ma cosa è successo? Leggi anche: GF Vip, Alex Belli manda un messaggio a Delia Duran: un VIDEO in mare che fa discutere, guardalo subito Miriana Trevisan e il malore nella notte Miriana Trevisan ha accusato un... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bruttissima nottata per: la gieffina si è sentita, tanto da non riuscire nemmeno a. Ma cosa è successo? Leggi anche: GF Vip, Alex Belli manda un messaggio a Delia Duran: un VIDEO in mare che fa discutere, guardalo subitoe il malorenotteha accusato un...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Barù esagera con Miriana e Biagio D`Anelli non esita a rispondere #Gossipitaliano #Ucraina #GossipReali… - Quellochetutti1 : Volete sapere chi uscirà questa sera dal Gf Vip? Ecco l'andamento attuale del televoto secondo i sondaggi ??… - eleonoraferro11 : RT @zazoomblog: Aereo per Miriana e Biagio sopra la casa del Grande Fratello Vip: “Il VS amore vincerà” - #Aereo #Miriana #Biagio #sopra #G… - Chiara200212 : RT @zazoomblog: Aereo per Miriana e Biagio sopra la casa del Grande Fratello Vip: “Il VS amore vincerà” - #Aereo #Miriana #Biagio #sopra #G… - gf_vip_news : TELEVOTO (SONDAGGIO) ?? 28/02/2022 (15:00) (1090 VOTI RICEVUTI) Miriana 64% Antonio 21% Nathaly 15% #GFvip #jeru… -