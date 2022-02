GF Vip, Miriana scioccata per il gesto di Manila nei confronti della Ricciarelli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha dovuto lasciare definitivamente la Casa perché eliminata al televoto. La soprano non ha salutato Manila Nazzaro, che per mesi è stata sua grande amica, ed è uscita rinnegando completamente il loro legame e l’affetto nei suoi confronti. Nonostante ciò, Manila ha fatto un gesto in suo onore che ha stranito non poco Miriana Trevisan, la quale non ha esitato a parlargliene. GF Vip 6, Noemi ha diffidato Barù: la reazione del gieffino La cantante non è stata a guardare dopo che il nobile toscano si è espresso in maniera molto pesante sul suo modo di cantante GF Vip, il brindisi di Manila per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Katiaha dovuto lasciare definitivamente la Casa perché eliminata al televoto. La soprano non ha salutatoNazzaro, che per mesi è stata sua grande amica, ed è uscita rinnegando completamente il loro legame e l’affetto nei suoi. Nonostante ciò,ha fatto unin suo onore che ha stranito non pocoTrevisan, la quale non ha esitato a parlargliene. GF Vip 6, Noemi ha diffidato Barù: la reazione del gieffino La cantante non è stata a guardare dopo che il nobile toscano si è espresso in maniera molto pesante sul suo modo di cantante GF Vip, il brindisi diper ...

