Gf Vip, l'incoerenza di Barù: 'Jessica solo un'amica'. Ma ecco cos'è successo nella notte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Barù aveva spiegato di volere solo un'amicizia con Jessica dentro e fuori dal Grande Fratello Vip. Poche ore dopo aver rifiutato di baciarla ha trascorso la notte con la principessa Selassiè nello ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022)aveva spiegato di volereun'amicizia condentro e fuori dal Grande Fratello Vip. Poche ore dopo aver rifiutato di baciarla ha trascorso lacon la principessa Selassiè nello ...

