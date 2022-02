Gf Vip, Laura Pausini ha davvero chiesto ad Alda D’Eusanio un risarcimento da 1 milione di euro? Parla il suo staff (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alda D’Eusanio qualche giorno fa è tornata a Parlare del contenzioso con Laura Pausini, nato dopo le sue dichiarazioni durante la precedente edizione al Grande Fratello Vip e che le era costata l’espulsione. La conduttrice si è lamentata che in seguito alla squalifica non è riuscita più a lavorare in Rai, né tantomeno è stata ospite a Mediaset come succede a tutti i Vipponi quando escono dalla Casa del Gf. Intervistata dal settimanale Vero, la D’Eusanio ha raccontato di essere stata querelata dall’artista romagnola per le sue frasi sul marito Paolo Carta, responsabile di violenze domestiche. La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022)qualche giorno fa è tornata are del contenzioso con, nato dopo le sue dichiarazioni durante la precedente edizione al Grande Fratello Vip e che le era costata l’espulsione. La conduttrice si è lamentata che in seguito alla squalifica non è riuscita più a lavorare in Rai, né tantomeno è stata ospite a Mediaset come succede a tutti i Vipponi quando escono dalla Casa del Gf. Intervistata dal settimanale Vero, laha raccontato di essere stata querelata dall’artista romagnola per le sue frasi sul marito Paolo Carta, responsabile di violenze domestiche. Laha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi undidi. La verità deve ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip, Laura Pausini ha davvero chiesto ad Alda D’Eusanio un risarcimento da 1 milione di euro? Parla il suo staff… - infoitcultura : Alda D’Eusanio, risarcimento bomba a Laura Pausini dopo il GF Vip - MondoTV241 : GF Vip, Laura Pausini maxi-risarcimento chiesto ad Alda D'Eusanio per le pesanti illazioni dello scorso anno… - isadoralarosa : RT @isadoralarosa: MA NON TI VERGOGNI @laurapausini? TI SERVONO SOLDI O SEI UNA VENDICATIVA CINICA? #gfvip Alda D'Eusanio: «Laura Pausini v… - WhatAFuckFuck : RT @isadoralarosa: MA NON TI VERGOGNI @laurapausini? TI SERVONO SOLDI O SEI UNA VENDICATIVA CINICA? #gfvip Alda D'Eusanio: «Laura Pausini v… -