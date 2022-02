GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge sempre più intime «Mi piaci»: FOTO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapporto fra Delia Duran e Soleil Sorge è impossibile da decifrare: nonostante si siano dette peste e corna, oggi le due gieffine convivono quasi pacificamente all’interno della casa del GF Vip 6. Leggi anche: GF Vip, Barù offende Miriana Trevisan «Mascherata da zoccol*»: interviene Biagio D’Anelli (VIDEO) Delia Duran si dichiara a Soleil Sorge... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rapporto fraè impossibile da decifrare: nonostante si siano dette peste e corna, oggi le due gieffine convivono quasi pacificamente all’interno della casa del GF Vip 6. Leggi anche: GF Vip, Barù offende Miriana Trevisan «Mascherata da zoccol*»: interviene Biagio D’Anelli (VIDEO)si dichiara a...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, il nuovo messaggio super trash di Alex Belli a Delia Duran L’attore, pur lontano dallo studio, non manca… - infoitcultura : Gf Vip, Delia dimentica Alex e ci prova con Nathaly: VIDEO - melidoanto : @GrandeFratello GRANDE fratello vip dovrebbe scomparire cosa ha di vip??Non so chi ha votato Delia per la finale .N… - infoitcultura : Antonio e Delia: tra gelosie e provocazioni - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : La chiarezza secondo Delia - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -