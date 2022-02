Gf Vip 6, un gesto di Manila Nazzaro per Katia Ricciarelli stranisce Miriana Trevisan: “Non so come tu possa farlo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno vissuto, nei primi quattro mesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca. La loro sintonia però, è stata drasticamente azzerata dall’ingresso di Delia Duran all’interno del game-show. L’ex Miss Italia infatti, si è trovata molto bene con la modella venezuelana, suscitando in Soleil Sorge e Katia Ricciarelli forti sentimenti avversi. Durante la puntata del reality andata in onda giovedì scorso, dopo un face to face senza eguali tra Manila e la soprano, quest’ultima ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. Katia ha avuto la peggio al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Al momento dei saluti definitivi, la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022)hanno vissuto, nei primi quattro mesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, un rapporto di profonda amicizia e stima reciproca. La loro sintonia però, è stata drasticamente azzerata dall’ingresso di Delia Duran all’interno del game-show. L’ex Miss Italia infatti, si è trovata molto bene con la modella venezuelana, suscitando in Soleil Sorge eforti sentimenti avversi. Durante la puntata del reality andata in onda giovedì scorso, dopo un face to face senza eguali trae la soprano, quest’ultima ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco.ha avuto la peggio al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Al momento dei saluti definitivi, la ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, un gesto di Manila Nazzaro per Katia Ricciarelli stranisce Miriana Trevisan: “Non so come tu possa farlo”… - infoitcultura : Gf Vip, Miriana s'infuria per un gesto di Manila (VIDEO): 'Io non l'ho rinnegato, per quello sono rimasta male' - zazoomblog : Gf Vip Miriana sinfuria per un gesto di Manila (VIDEO): Io non lho rinnegato per quello sono rimasta male. Le reazi… - reactvideosarch : cosa? ma io ti mando gli avvocati ma che dici giucas casella rimprovera confuso domanda dice chiede in piedi gesto… - infoitcultura : GF Vip. Barù più ambiguo che mai, prima il gesto eclatante nel letto di Jessica, poi la doccia fredda: ecco -