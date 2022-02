GF Vip 6 | Carmen Russo durissima su Katia Ricciarelli “Penso che sia …”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ma nonostante ciò i protagonisti di questa edizione del reality continuano ad essere grandi protagonisti. Nello specifico ad esprimersi nelle ultime ore è statache intervistata dal periodico Mio si è espressa surivelando il suo pensiero sulla cantante lirica.commenta il comportamento dial GF Vip 6è sicuramente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello vip ma anche una delle concorrenti più discusse. Nel corso dell’intervista rilasciata daal periodico Mio non sono mancate le ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo: “E’ una mitomane” | Il Vicolo delle News #carmen #russo #nathaly… - ParliamoDiNews : Carmen Russo contro una concorrente del GF Vip: `Mitomane` #grandefratellovip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Carmen Russo parla di Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro #AlexBelli #CarmenRusso #DeliaDuran… - Tuttogossipnews : “Mitomane, ha secondi fini”: #CarmenRusso tuona contro una concorrente del #GFVip ?? - StraNotizie : Carmen Russo contro una concorrente del GF Vip: “Mitomane, ha secondi fini” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carmen

Chi sarà il ventitreesimo eliminato della sesta edizione del Grande Fratellodopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett ... Eva Grimaldi,Russo, ...Russo , ospite di "Non succederà più", si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello, dicendo la sua in merito all'atteggiamento di Nathaly ...Manca sempre meno alla messa in onda dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ma nonostante ciò i protagonisti di questa edizione del reality continuano ad essere grandi protagonisti. Nello specifi ...Carmen Russo rilascia un'intervista al vetriolo sulle concorrenti in corsa al Grande fratello vip 6, Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro.