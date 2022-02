Gerry Scotti | «Dai social ho tolto i commenti | se volete scrivere brutte cose andate nei cessi dell’autogrill»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Repubblica intervista. Da stasera torna a condurre Striscia la notizia su Canale 5, insieme a Francesca Manzini. Gli chiedono se sente Silvio Berlusconi. «Quest’anno mi ha chiamato il giorno di Natale, a mezzogiorno. Abbiamo parlato di televisione, del Milan, chiede sempre: “Cosa ne pensi?”. È un uomo curioso». E racconta un aneddoto: «Quando si voleva candidare la prima volta, mi chiama la mitica segretaria Marinella: “Il presidente ti vorrebbe parlare”. Vado ad Arcore, risottino, lui in tuta blu di cachemire. Mi fa:” Tu che sei stato deputato, se fossi me ti candideresti?”. Gli dico: “No, non lo fare”. Il giorno dopo l’annuncio: Silvio Berlusconi entra in politica». Che rapporto hacon la politica? «Dalla delusione non ho più partecipato neanche alle assemblee condominiali. Speravo che con la seconda Repubblica la ...

Da questa sera, infatti, tornanoe Francesca Manzini , coppia già consolidata nel ruolo. Ma perché Silvia Toffanin è stata allontanata ed è rimasta nella storica trasmissione di Canale 5 ...Solange Savagnone Chiamo Francesca Manzini ed è ancora "rallentata" (ma solo per qualche secondo) perché si è alzata alle 4 del mattino per andare in radio.invece è in ritardo, perché Teo Mammucari gli ha occupato il parcheggio riservato negli studi di Cologno Monzese (Milano) e ha dovuto prendere quello di Ezio Greggio. Ora però sono pronti ...A Repubblica: «Prima di candidarsi la prima volta, Berlusconi mi chiese se io al posto suo lo avrei fatto. Dissi di no. Il giorno dopo annunciò l'ingresso in politica» ...L’Autodromo di Monza è la location delle prove esterne del programma condotto da Gerry Scotti “Lo Show dei Record” in onda dal 6 marzo in prima serata su Canale 5. Il popolare Gerry Scotti ha scelto ...