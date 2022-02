Generali | Andrea Sironi candidato presidente nella lista del cda

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ildiper ladel consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del board., 57 anni, è stato cooptato oggi dal consiglio come amministratore indipendente assieme a Alessia Falsarone e Luisa Torchia. Professore e rettore universitario,è uno dei principali esperti internazionali di governance e risk management. Attualmentedi Borsa Italiana e componente indipendente del cda di Intesa Sanpaolo, vanta esperienze nei consigli di alcune fra le maggiori società finanziarie quotate. In precedenza ha fatto parte dei consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti, London Stock Exchange Group. E’ attualmente vicee ...

Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha nominato per cooptazione Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia amministratori della società. Le nomine odierne vanno a colmare il vuoto lasciato a gennaio dalle dimissioni dell'ex presidente Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin e Sabina Pucci.