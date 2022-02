Gavillucci | ex arbitro | “Non capisco perchè il Var non è intervenuto sul mani di Luiz Felipe”

Advertising

tuttonapoli : L'ex arbitro Gavillucci: 'Mani di Luiz Felipe, perché il VAR non assegna rigore?' -

Ultime Notizie dalla rete : Gavillucci arbitro

Tutto Napoli

Foscarinidi Latina Gol 38' Gerardi, 41' Schiavi, 53' Kupisz, 85' Calaiò, 89' StancoA Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Claudio, per parlare della questione: 'Calvarese alla Roma è solo l'inizio di un percorso. È stata una mia ...Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...L'ex arbitro Claudio Gavillucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Due falli di mano in area laziale? Per quanto riguardo l’episodio di Felipe, nessuno può ess ...