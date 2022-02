Futuro incerto per il turismo: il 90% delle imprese pessimista su ritorno a livelli pre-Covid (Di martedì 1 marzo 2022) Prioritari gli aiuti contro il caro-energia (per il 69%) e le moratorie fiscali (56%) La Lombardia passa da lunedì 28 febbraio in zona bianca, ma al miglioramento della situazione Covid non corrisponde ancora – per le imprese del comparto turistico e dell’attrattività di Milano, Monza Brianza e Lodi – una percezione di maggior fiducia per una vera ripresa con il ritorno dei fatturati ai livelli pre-Covid. E’ il sentiment che emerge dall’indagine mirata di Confcommercio Milano (dati elaborati dall’Ufficio Studi) indirizzata a un segmento di attività legate al turismo con le risposte di 350 imprese* (57% ristorazione, 23% tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, 20% alberghi/ricettività) su valutazione della ripartenza e giudizio sui sostegni economici. Il ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 1 marzo 2022) Prioritari gli aiuti contro il caro-energia (per il 69%) e le moratorie fiscali (56%) La Lombardia passa da lunedì 28 febbraio in zona bianca, ma al miglioramento della situazionenon corrisponde ancora – per ledel comparto turistico e dell’attrattività di Milano, Monza Brianza e Lodi – una percezione di maggior fiducia per una vera ripresa con ildei fatturati aipre-. E’ il sentiment che emerge dall’indagine mirata di Confcommercio Milano (dati elaborati dall’Ufficio Studi) indirizzata a un segmento di attività legate alcon le risposte di 350* (57% ristorazione, 23% tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, 20% alberghi/ricettività) su valutazione della ripartenza e giudizio sui sostegni economici. Il ...

