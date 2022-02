Fu sospesa dal lavoro per avere criticato su Fb il governatore Emiliano: il giudice (due anni dopo) le dà ragione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si era lamentata su Facebook con il governatore Michele Emiliano della scarsa qualità delle mascherine che la Regione Puglia aveva dato al personale delle ambulanze del 118: per questo era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione. Un’autista soccorritrice del 118 di Fasano (Brindisi) dovrà ora essere risarcita dall’associazione per cui presta servizio, associazione che dovrà anche pagare le spese legali all’avvocato che l’ha assistita, Sara Zaccaria. Lo ha stabilito con una sentenza il giudice del lavoro di Brindisi, Maria Forastiere accogliendo il ricorso della donna. L’operatrice del 118 sospesa per un commento a un post di Emiliano La donna, secondo quanto contestato dal datore di lavoro aveva, aveva “commentato, sul social ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si era lamentata su Facebook con ilMicheledella scarsa qualità delle mascherine che la Regione Puglia aveva dato al personale delle ambulanze del 118: per questo era statadale dalla retribuzione. Un’autista soccorritrice del 118 di Fasano (Brindisi) dovrà ora essere risarcita dall’associazione per cui presta servizio, associazione che dovrà anche pagare le spese legali all’avvocato che l’ha assistita, Sara Zaccaria. Lo ha stabilito con una sentenza ildeldi Brindisi, Maria Forastiere accogliendo il ricorso della donna. L’operatrice del 118per un commento a un post diLa donna, secondo quanto contestato dal datore diaveva, aveva “commentato, sul social ...

Advertising

SecolodItalia1 : Fu sospesa dal lavoro per avere criticato su Fb il governatore Emiliano: il giudice (due anni dopo) le dà ragione… - Darcy1000M : RT @Thecatcandrive: @principesso2 È dal 8 Dicembre che non sento mio papà. Da quando gli ho detto che sarei stata sospesa per via del vacci… - StefanoCeccanti : RT @robba07: Paolo Mieli, oggi sul Corriere, racconta la storia dell’adesione dell’Ucraina alla Nato, cominciata nel 2008 e sospesa dal 201… - MarcoPellacani6 : RT @doluccia16: Ormai ho più di qualche esempio di non vaccinati più o meno 50enni, che hanno passato il covid, con sintomi banali. Davver… - haelyn78 : RT @robba07: Paolo Mieli, oggi sul Corriere, racconta la storia dell’adesione dell’Ucraina alla Nato, cominciata nel 2008 e sospesa dal 201… -