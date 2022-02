“Freedom – Oltre il confine”, anticipazioni puntata del 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Undicesimo appuntamento con “Freedom – Oltre il confine“, in onda stasera 28 febbraio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo, con Giovanni Battista Judica Cordigliari ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, negli anni della Guerra Fredda. Va a Lisbona, Venezia, San Pantaleo. E con Maria Rita Parsi spiega la Sindrome rancorosa del beneficato. Freedom approda a Torino per raccontare la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia, due giovani radioamatori che tra gli Anni ’50 e ’60 intercettarono segnali dallo spazio, nel bel mezzo della sfida tra i due colossi della Guerra Fredda: U e USA. Tramite la diretta testimonianza di Giovanni, Giacobbo racconta la storia di un’intera famiglia, che finì per intrecciarsi con le trame oscure della più affascinante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Undicesimo appuntamento con “il“, in onda stasera 28, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo, con Giovanni Battista Judica Cordigliari ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, negli anni della Guerra Fredda. Va a Lisbona, Venezia, San Pantaleo. E con Maria Rita Parsi spiega la Sindrome rancorosa del beneficato.approda a Torino per raccontare la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia, due giovani radioamatori che tra gli Anni ’50 e ’60 intercettarono segnali dallo spazio, nel bel mezzo della sfida tra i due colossi della Guerra Fredda: U e USA. Tramite la diretta testimonianza di Giovanni, Giacobbo racconta la storia di un’intera famiglia, che finì per intrecciarsi con le trame oscure della più affascinante ...

Advertising

DivulgoConAnsia : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con #FreedomOltreIlConfine #RobertoGiacobbo ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, negli… - QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #FreedomOltreIlConfine #RobertoGiacobbo ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, ne… - MontiFrancy82 : Undicesimo appuntamento con « #Freedom – Oltre il confine », in onda lunedì 28 febbraio, in prima serata, su Italia - SMSNEWSOFFICIAL : Undicesimo appuntamento con « #Freedom – Oltre il confine », in onda lunedì 28 febbraio, in prima serata, su Italia - rivistamagia : Parliamo oggi di Henry Brown, illusionista che fuggì dalla schiavitù facendosi spedire in una cassa di legno. Oltre… -