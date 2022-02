Frecce e nomi cambiati sui cartelli stradali per sviare l’avanzata: così i civili mandano i russi all’inferno (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra dei cartelli stradali: Frecce e nomi modificati che alterano la segnaletica e deviano l’avanzata dei soldati russi. così i civili rispondono a un appello che l’Agenzia ucraina per la gestione della viabilità ha lanciato su Fb per sviare l’avanzata dei militari russi. La guerra contro l’invasione russa in Ucraina si combatte in strada: casa per casa e con i cartelli stradali. Nel conflitto tra Mosca e Kiev entra in campo, anzi: in trincea, anche la segnaletica. Manovre di distrazione, tentativi di disorientare i carri armati russi, quelle in corso in questi giorni di guerra a cielo aperto, che secondo quanto riferisce tra gli altri il sito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra deimodificati che alterano la segnaletica e devianodei soldatirispondono a un appello che l’Agenzia ucraina per la gestione della viabilità ha lanciato su Fb perdei militari. La guerra contro l’invasione russa in Ucraina si combatte in strada: casa per casa e con i. Nel conflitto tra Mosca e Kiev entra in campo, anzi: in trincea, anche la segnaletica. Manovre di distrazione, tentativi di disorientare i carri armati, quelle in corso in questi giorni di guerra a cielo aperto, che secondo quanto riferisce tra gli altri il sito ...

