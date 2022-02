(Di lunedì 28 febbraio 2022) Comecon un immagine o una frase divertente. Oggi è l’ultimo giorno di febbraio e già da stasera in molti decideranno di inviare un piccolo messaggio alle persone care, o magari a un amico, per augurargli un inizio di mese super. Ma come farlo cercando di non essere banali? Ecco qualche suggerimento.Certo, con un semplice “” non si sbaglia mai ma proviamo ad aggiungere un tocco personale e un pizzico di originalità. Benvenuto, che tu possa riportare un barlume di speranza in questo periodo così buio...

Advertising

CorriereCitta : Frasi marzo 2022, le migliori immagini e frasi per augurare buon marzo su WhatsApp e Facebook - Leoncina1971 : RT @jemsiratze: Bello come l’8 marzo mettono post e frasi, dicendo che “la donna va amata, va apprezzata” e poi sono sempre gli stessi masc… - TirrenoLivorno : Anpana, centro antiviolenza e Reset celebrano così la ricorrenza dell’8 marzo. Il presidente Franco Fantappiè: «Man… - blackthornsnaps : Riuscire a formulare delle frasi di senso compiuto alle 2.20 di notte è DAVVERO DIFFICILE Perché lo sto facendo? E… - soleilsorgestan : se volete ancora queste frasi iconiche fino al 14 marzo, andate a salvare la nostra soprano #gfvip #solearmy… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi marzo

Teleclubitalia.it

E la presentazione di queste opere, ispirate da alcunedel libro dello svedese 'Adrenalina - ...i convocati per l'impegno di campionato del Maradona contro il Napoli in programma domenica 6...Undici opere di undici differenti artisti , ispirate da Adrenalina , saranno acquistabili il 22e il 19 aprile su Makersplace , piattaforma di aste online di arte digitale per token non ...Ma come farlo cercando di non essere banali? Ecco qualche suggerimento. Frasi buon marzo 2022 Certo, con un semplice “buon marzo 2022” non si sbaglia mai ma proviamo ad aggiungere un tocco personale e ...Livorno: Anpana, centro antiviolenza e Reset celebrano così la ricorrenza dell’8 marzo. Il presidente Franco Fantappiè: «Mandateci frasi in “livornese”, le migliori saranno riprodotte» ...