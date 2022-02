Fotografo Carlo Buttinoni storie ed emozioni con la cura di una volta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Con gli anni le tradizioni nelle persone sono cambiate, a volte più in fretta di quanto si pensa, ma resta inossidabile la consuetudine di avere un ricordo palpabile del giorno più importante per una coppia di innamorati ed è per questo che avere un bell’album di matrimonio fa la differenza. Il, fin dagli arbori della sua carriera è sempre stato motivato dal cogliere l’attimo, momenti irripetibili, dove traspare tutta l’emozione di un momento. La fotografia fa parte della sua vita da sempre, Papà Marcello ha aperto lo studio fotografico cinquant’anni fa, tramandando a lui e al fratello Giuseppe.si è specializzato nella realizzazione di foto e video per le nozze, non solo sul territorio bergamasco ma anche su Milano, Cremona e Brescia. La sua tecnica consiste in uno stile reportagistico, ...