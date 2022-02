FOTO Camila Giorgi incanta su Instagram | shorts corti e stivali neri Ora il Wta di Lione

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Avvio di stagione in chiaroscuro per, che può comunque ritenersi soddisfatta per il suo cammino a Melbourne in occasione del primo Slam dell’anno. La tennista marchigiana ha infatti raggiunto il terzo turno agli Australian Open 2022, cedendo il passo poi in due set alla futura vincitrice del torneo Ashleigh Barty. Anche grazie a questo risultato, la nativa di Macerata classe 1991 è rientrata nella top30 del ranking mondiale WTA e può quindi ambire ad affrontare il prossimo Roland Garros con lo status di testa di serie. Questa settimanasarà di scena in Francia e per la precisione acon l’obiettivo di raggiungere le fasi conclusive della manifestazione., n.1 del seeding, esordirà domani contro la temibile padrona di casa transalpina Caroline Garcia per poi affrontare ...