Ford - Farley | Abbiamo grandi piani per i motori a combustione

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Laè tra le Case automobilistiche ad aver impresso un colpo di acceleratore alle strategie per l'elettrificazione: è stata tra le poche, alla Cop26, a firmare l'impegno per l'addio alle endotermiche per il 2040 e, già per il 2030, intende offrire in Europa solo veicoli a batteria. Il futuro dell'Ovale Blu sarà dunque all'insegna solo di batterie e propulsori elettrici, quantomeno nel breve e medio termine? La risposta è no, visto quanto affermato dall'amministratore delegato Jimdurante la Wolfe Global Auto Conference: la, infatti, sta continuando a investire sulle tecnologie tradizionali, per cui ha "" in serbo. C'è spazio per migliorare. Il costruttore punta, per esempio, a "una radicale riduzione della complessità" dei propulsori tradizionali e, al contempo, a un ...

... facendo un vero e proprio dietrofront rispetto a quanto annunciato in precedenza, si aggiunge ora anche. Jim, il CEO del marchio statunitense, non ha dubbi a riguardo: il futuro ...Quanto alla divisione delle auto elettriche, lo stessoha annunciato chesta lavorando ad accordi per garantire la fornitura di materie prime chiave per le batterie come litio, nichel, ...Malgrado le crescenti risorse e attenzioni sull'elettrico, nel futuro dell'Ovale Blu ci sarà ancora spazio per i propulsori tradizionali ...