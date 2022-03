Ford - Bullitt | la Mustang di nuovo al cinema diretta da Spielberg

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unapotrebbe presto tornare alin unfilm della serie: il classico che portò alla ribalta Steve Mc Queen potrebbe infatti dare vita ad uno spin-off dedicato al protagonista, il poliziotto Frank, immancabilmente accompagnato dalla sportiva made in USA.potrebbe dirigere ilcapitolo. La notizia potrebbe già essere sufficiente a smuovere gli animi di chi ama auto e, ma è il nome del regista a dare ulteriore credito al progetto: a dirigere le riprese potrebbe infatti arrivare Steven, mentre la sceneggiatura, si dice, potrebbe essere realizzata da Josh Singer. Trattandosi di una storia inedita, non è scontata la presenza di inseguimenti e scene ...

1 marzo 2022 - 10:00è uno dei film più iconici della storia del cinema, ricordato sia per l'interpretazione di Steve McQueen (appunto Frank) sia per la splendidaMustang da lui guidata, nella sua prima e indimenticabile generazione dato che la pellicola risale al 1968. Ora, sembra che il nome stia tornando sulla scena ...Steve McQueen sul set guidava un'indimenticabileMustang modificata.del 1968 era basato sul romanzo del 1963 dal titolo Testimone muto . Segue le indagini del poliziotto messo a titolo, ...Secondo indiscrezioni, l'iconica sportiva dell'Ovale blu potrebbe tornare sul grande schermo in uno spin-off del film del 1968 ...Il protagonista di quella pellicola fu infatti Steve McQueen, un vero fanatico di auto, e le scene principali si snodano attorno a un fantastico inseguimento, con l’attore impegnato a bordo di una ...