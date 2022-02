Fondo Valle Isclero | bandita la gara d’appalto per il completamento del IV lotto

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica che l’Acamir, Società della Regione Campania per la Mobilità, ha bandito laper i lavori didel IVdellaper l’importo di 9,3 milioni di euro. Coerentemente con le conclusioni del “briefing” dello scorso 17 febbraio in Regione tra lo stesso Lombardi ed il Consigliere Luca Cascone delegato per le infrastrutture dal Presidente Vincenzo De Luca, è stato dunque ultimato il complesso percorso tecnico-amministrativo curato dalla Provincia di Benevento per realizzare l’ultimo tassello, in territorio sannita, della Strada a scorrimento veloce. Il programma ...

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha reso noto che l'Acamir, Società della Regione Campania per la Mobilità, ha bandito la gara d'appalto per i lavori di completamento del IV lo ...Incontri tra il Presidente della Provincia e il Ministero Infrastrutture su quella che può essere definita un'opera strategica per il Vastese ...