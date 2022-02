Fondazione il Fatto Quotidiano, raccolti oltre 220mila euro per i bambini malati di cancro in Ucraina: “Grazie a chi ha donato” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La campagna della Fondazione il Fatto Quotidiano per aiutare i bambini malati di cancro in Ucraina ha superato i 220mila euro in tre giorni. I fondi sono destinati all’associazione Soleterre e in particolare serviranno a garantire la continuità delle cure mediche per i piccoli pazienti oncologici (farmaci, materiale sanitario, chemioterapie) e il funzionamento della casa di accoglienza Dacha di Kiev (spese di gestione, utenze, affitto, personale della casa a supporto dei bambini). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) La campagna dellailper aiutare idiinha superato iin tre giorni. I fondi sono destinati all’associazione Soleterre e in particolare serviranno a garantire la continuità delle cure mediche per i piccoli pazienti oncologici (farmaci, materiale sanitario, chemioterapie) e il funzionamento della casa di accoglienza Dacha di Kiev (spese di gestione, utenze, affitto, personale della casa a supporto dei). L'articolo proviene da Il

