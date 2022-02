Fiumicino | i Tavoli del Porto | “Da Royal Caribbean solo sogni | a noi servono risposte”

(Di lunedì 28 febbraio 2022)– “In un frenetico accavallarsi di eventi, mentre a Roma si svolgeva il convegno dell’Autorità portuale sul futuro sviluppo della portualità nel Lazio, uscivano in contemporanea i comunicati della(leggi qui) e del sindaco Montino (leggi qui). Abbiamo avuto conferma del subentro della compagnia americana nella concessione che insiste nella zona del vecchio Faro (leggi qui), e dell’imminente inizio lavori per i cantieri del primo lotto delcommerciale nell’area dicentro”. Inizia così una nota diffusa dall’associazione “Idel” di, che spiega: “Quanto si è concretizzato in questi giorni, cioè l’ingresso della, è un percorso che è stato ...

Il ponte mobile di, sul canale navigabile, sarà illuminato questa sera con i colori ...con loro tutti gli sforzi necessari per un immediato cessate - il - fuoco e per una ripresa dei...La società ha utilizzato infatti una sua controllata, laWaterfront srl, per acquisire ... Due iniziative temute dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini che, con il comitato...I Tavoli del porto chiedono al Comune di Fiumicino di "agire, d'ora in poi, a carte scoperte auspicando un dibattito a tutti i livelli della rappresentanza democratica, Comune, Regione e Parlamento" ...L’operazione di Royal Caribbean, che porterebbe un investimento di 350 milioni di euro, è il risultato dell’asta avvenuta in seguito alla procedura concorsuale della società in liquidazione… Leggi ...