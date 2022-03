Fisker Ocean - La Suv elettrica in Europa con prezzi da 41 900 euro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha scelto una fiera poco automobilistica come il World Mobile congress di Barcellona, che si è aperto il 28 febbraio, Enrikper il debuttopeo della sua, sport utility full size è lunga quasi quattro metri e ottanta centimetri totalmenteche costituisce il primo prodotto dellaInc, società nata sei anni fa sulle ceneri dellaAutomotive, costretta a chiudere i battenti nel 2013. Meno concorrenti con cui dividere le attenzioni della stampa e un modo per riaffermare la natura di outsider dell'imprenditore-designer (è ricordato per la sua attività in Aston Martin e in BMW in particolare), che vorrebbe ripetere il successo della Tesla. Ecco i. Dell'auto abbiamo già parlato in precedenza. La novità sta ora nei ...

This week at MWC22 Barcelona will see many exciting announcements, including an automotive launch, with's unveiling of the new all - electricSUV. Monday's speaker line - up also ...I PREZZI IN GERMANIA - Lain versione europea ha debuttato oggi al Mobile World Congress di Barcellona. Lunga 477 cm, larga 199, con un passo di 292 cm, la nuova crossover elettrica ha uno stile che non la farà ...Al Mobile World Congress di Barcellona arriva un'interessante annuncio che riguarda il settore delle auto elettriche, con la Fisker Ocean che si prepara al debutto ufficiale nei mercati europei.