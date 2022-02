Fisco: svolta alle Entrate, lo sportello è in videocall (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una gran parte di pratiche col Fisco, quelle più diffuse, potranno essere fatte anche in videocall, da casa e dall'ufficio, senza fare code, esattamente come se ci si rivolgesse ad uno sportello reale. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una gran parte di pratiche col, quelle più diffuse, potranno essere fatte anche in, da casa e dall'ufficio, senza fare code, esattamente come se ci si rivolgesse ad unoreale.

